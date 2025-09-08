Jämför växelkursen för mBank PLN med växelkursen för USD
Överväger du att använda mBank för din överföring från PLN till USD? Jämför växelkurser och avgifter för mBank för att upptäcka dina potentiella besparingar med Xe.
|Leverantör
|Växlingskurs
|Avgift
|Mottagaren får
0.272800
|zł0
$272.80Skicka nu
Vi har ännu inte mBank-kurser för detta valutapar, men du kan ändå jämföra en offert från mBank med Xe:s livekurs för att se möjliga besparingar. Titta tillbaka snart – vi utökar ständigt vår data för att ge dig fler kurser.
Om mBank S.A. (formerly BRE Bank S.A.)
Grundades 1986 i Łódź som BRE Bank och bytte namn till mBank 2013, är det en digital pionjär. mBank erbjuder banktjänster för privatkunder, små och medelstora företag och företag – konton, kort, utlåning, handelstjänster, treasury- och investeringsplattformar – levererade via mobiltänkta kanaler och effektiv, datadriven verksamhet.
Hur snabb är en överföring från mBank PLN till USD?
Leveranstider för internationella överföringar med mBank från Polen till USA varierar beroende på betalningsmetod och transaktionstidpunkt. Vanligtvis tar internationella banköverföringar 1 till 5 arbetsdagar. Faktorer som helgdagar och säkerhetskontroller kan också påverka leveransen. Kontrollera mBank S.A. (formerly BRE Bank S.A.)s slutdatum för att undvika förseningar.
Vad är överföringsavgifterna från mBank till ?
Kostnaderna för internationella pengaöverföringar från PLN till USD beror på faktorer som överföringsbeloppet. Vanligtvis har större överföringar lägre avgifter och bättre växelkurser. Kolla jämförelsetabellen för att jämföra avgifter för mBank med Xe.
Vanliga frågor
Växelkursen som erbjuds av mBank för att konvertera Polsk zloty (PLN) till USA-dollar (USD) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre USA-dollar än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur mBanks kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.
mBank kan ta ut en fast överföringsavgift, en procentbaserad avgift eller båda, beroende på din överföringsmetod och destination. Dessa avgifter – tillsammans med växelkursen – påverkar hur mycket din mottagare får. Vårt verktyg analyserar det så att du kan jämföra den totala kostnaden med andra alternativ som Xe.
Överföringar från Polsk zloty till USA-dollar med mBank tar vanligtvis 1 till 5 arbetsdagar. Tidpunkten beror på sista anmälningsdatum, helgdagar, destinationslandet och den mottagande bankens behandlingstider. Xe erbjuder leverans samma dag för de flesta överföringar.
mBank kan ha dagliga gränser eller gränser per överföring för internationella överföringar. Du kan också behöva besöka ett kontor för större belopp. Xe stöder högre gränser för onlineöverföringar, vilket erbjuder flexibilitet och bekvämlighet vid internationell överföring av större summor.
Många leverantörer, inklusive mBank, kan uppdatera sina växelkurser baserat på marknadsförhållandena. Kurserna kan dock sättas en gång dagligen eller justeras mer sällan än de från dedikerade valutatjänster. Xe uppdaterar kurserna live, vilket ger dig större kontroll över när du ska skicka.