Jämför växelkursen för Maybank Singapore SGD med växelkursen för USD

Växelkursen som erbjuds av Maybank Singapore för att konvertera Singaporiansk dollar (SGD) till USA-dollar (USD) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre USA-dollar än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur Maybank Singapores kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.