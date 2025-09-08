Jämför växelkursen för Lloyds GBP med växelkursen för ZAR

Lloyds Bank grundades 1765 och har sitt huvudkontor i London, Storbritannien. Som ett av Storbritanniens största och mest etablerade finansinstitut betjänar Lloyds miljontals kunder genom ett nätverk av filialer och digitala banktjänster. Med en stark närvaro inom privat-, företags- och kommersiell bankverksamhet erbjuder Lloyds ett omfattande utbud av finansiella tjänster, inklusive vardagsbank, bolån, sparande, lån, förmögenhetsförvaltning och företagsbanklösningar. Lloyds Bank är en del av Lloyds Banking Group, en av Storbritanniens ledande leverantörer av finansiella tjänster.