Jämför växelkursen för Kiwibank NZD med växelkursen för JPY

Växelkursen som erbjuds av Kiwibank för att konvertera Nyzeeländsk dollar (NZD) till Japansk yen (JPY) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Japansk yen än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur Kiwibanks kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.