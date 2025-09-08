Jämför växelkursen för Julius Baer CHF med växelkursen för JPY

Växelkursen som erbjuds av Julius Baer för att konvertera Schweiziska franc (CHF) till Japansk yen (JPY) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Japansk yen än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur Julius Baers kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.