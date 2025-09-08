Jämför växelkursen för ING Romania RON med växelkursen för JPY

Växelkursen som erbjuds av ING Romania för att konvertera Rumänsk leu (RON) till Japansk yen (JPY) kan innehålla en marginal över den faktiska medelkursen. Det innebär att du kan få mindre Japansk yen än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur ING Romanias kurs står sig i jämförelse med Xe och andra leverantörer.