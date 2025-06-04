Jämför Bank of Uganda UGX till USD växelkurs
Överväger du att använda Bank of Uganda för din överföring från UGX till USD? Jämför Bank of Uganda växelkurser och avgifter för att upptäcka dina potentiella besparingar med Xe.
Prata med en valutaexpert idag. Vi kan slå konkurrenternas kurser.
|Leverantör
|Växelkurs
|Överföringsavgift
|Mottagaren får
Vi har för närvarande inga data för den här valutan.
Vi har för närvarande inga data för den här valutan.
Om Bank of Uganda
,Centralbanken grundades 1966 i Kampala och ger ut ugandiska shilling, fastställer penningpolitik, förvaltar reserver och övervakar betalningssystem. Den licensierar och övervakar banker och inhemska institutionella institut, främjar finansiell stabilitet och inkludering samt moderniserar digitala infrastrukturer för offentlig sektor, penningöverföringar och handel. Forskning, data och konsumentskyddsinitiativ stöder en motståndskraftig och transparent finanssektor.
Hur snabb är en Bank of Uganda UGX till USD överföring?
Leveranstider för internationella överföringar med Bank of Uganda från Uganda till Förenta staterna varierar beroende på betalningsmetod och transaktionstid. Vanligtvis tar internationella banköverföringar 1 till 5 arbetsdagar. Faktorer som helgdagar och säkerhetskontroller kan också påverka leveransen. Kontrollera Bank of Uganda: s bryttider för att undvika förseningar.
Vad är Bank of Uganda till överföringsavgifter?
Bank of Uganda internationella penningöverföringskostnader från UGX till USD beror på faktorer som överföringsbeloppet. Vanligtvis kommer större överföringar med lägre avgifter och bättre växelkurser. Kontrollera jämförelsetabellen för att jämföra Bank of Uganda -avgifter med Xe.
Varför överföra med Xe istället för traditionella banker?
Bättre priser
Vi erbjuder konsekvent bankräntor, vilket ger dig mest valuta för pengarna. Jämför oss med din bank för att se skillnaden.
Lägre avgifter
Vi debiterar mindre, så du sparar mer. Dessutom visar vi alltid alla avgifter innan du bekräftar din överföring, så att du vet exakt vad du betalar för.
Snabbare överföringar
Majoriteten av överför ingarna genomförs samma dag. Vi vet hur viktigt det är att dina pengar levereras snabbt och pålitligt.
Xe 24/5 expertsupport för global överföring
Behöver du hjälp med din internationella penningöverföring? Vi är här för att hjälpa till - kontakta oss idag för personlig support!
Överför mer med Xes högre sändningsgränser online
Vi erbjuder högre överföringsgränser online än traditionella banker, så att du kan skicka mer i en enda överföring. Säg adjö till att dela upp större belopp och njut av ett enklare och effektivare sätt att flytta dina pengar.
Miljontals människor världen över litar på Xe
Redo att komma igång?
Du har jämfört Bank of Uganda s växelkurser med Xe och det är dags att låsa upp det bästa värdet för dina internationella penningöverföringar. Din första överföring är bara några klick bort - börja nu och ta dina pengar längre!
Vanliga frågor och svar
Den växelkurs som erbjuds av Bank of Uganda för konvertering av Ugandisk shilling (UGX) till US-dollar (USD) kan innehålla en marginal över den verkliga mittkursen på marknaden. Det betyder att du kan få mindre US-dollar än förväntat. Använd vår jämförelsetabell för att se hur Bank of Uganda-priset jämförs med Xe och andra leverantörer.
Bank of Uganda kan ta ut en fast överföringsavgift, en procentbaserad avgift eller båda, beroende på din överföringsmetod och destination. Dessa avgifter — tillsammans med växelkursen — påverkar hur mycket din mottagare får. Vårt verktyg bryter ner det så att du kan jämföra den totala kostnaden med andra alternativ som Xe.
Överföringar från Ugandisk shilling till US-dollar med Bank of Uganda tar vanligtvis 1 till 5 arbetsdagar. Tidpunkten beror på stängningstider, helgdagar, destinationsland och den mottagande bankens behandlingstider. Xe erbjuder leverans samma dag för de flesta överföringar.
Bank of Uganda kan ha dagliga eller per överföringsgränser för internationella överföringar. Du kan också behöva besöka en filial för större belopp. Xe stöder högre sändningsgränser online, vilket ger flexibilitet och bekvämlighet vid överföring av större summor internationellt.
Många leverantörer, inklusive Bank of Uganda, kan uppdatera sina växelkurser baserat på marknadsförhållandena. Priserna kan dock ställas in en gång dagligen eller justeras mindre ofta än de från dedikerade valutatjänster. Xe uppdaterar priser live, vilket ger dig större kontroll över när du ska skicka.