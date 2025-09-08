Jämför växelkursen för ADCB AED med växelkursen för EUR

Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), bildad 1985, har sitt huvudkontor i Abu Dhabi och är en av de största bankerna i Förenade Arabemiraten. Den ägs majoritetsvis av regeringen i Abu Dhabi och erbjuder ett komplett utbud av banktjänster för privatkunder och företag. ADCB driver ett nationellt filialnätverk och betjänar både privatpersoner och företag, vilket gör den till en viktig aktör i landets banksektor.