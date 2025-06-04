ABA Bank växlingskurs
Överväger du att använda ABA Bank för din internationella penningöverföring? Jämför ABA Bank växelkurser och avgifter för att upptäcka dina potentiella besparingar med Xe.
|Leverantör
|Växelkurs
|Överföringsavgift
|Mottagaren får
0.832300
|$0
€832.30Skicka nu
Vi har ännu inte ABA Bank-kurser för detta valutapar, men du kan ändå jämföra en offert från ABA Bank med Xe:s livekurs för att se möjliga besparingar. Titta tillbaka snart – vi utökar kontinuerligt våra data för att ge dig fler kurser.
Om ABA
,ABA (tidigare Advanced Bank of Asia) grundades 1996 i Phnom Penh och betjänar privatpersoner och företag med konton, kort, utlåning till konsumenter och små och medelstora företag, handelsfinansiering, kontanthantering och prisbelönt mobilbank. Stark styrning och regionala kopplingar stöder exportörer, återförsäljare och växande entreprenörer.
Hur lång tid tar en ABA Bank -penningöverföring?
Leveranstider för internationella överföringar med ABA Bank varierar beroende på betalningsmetod, transaktionstid och mottagarens land. Vanligtvis tar internationella banköverföringar 1 till 5 arbetsdagar. Faktorer som helgdagar och säkerhetskontroller kan också påverka leveransen. Kontrollera ABA Bank: s avstängningstid för att undvika förseningar.
Vilka är ABA Bank: s penningöverföringsavgifter och kostnader?
Kostnaden för en internationell penningöverföring med ABA Bank beror på många faktorer inklusive överföringsbeloppet och destinationsvalutan. Vanligtvis kommer större överföringar med lägre avgifter och bättre växelkurser. Kontrollera jämförelsetabellen för att jämföra ABA Bank -avgifter med Xe.
Varför överföra med Xe istället för traditionella banker?
Vanliga frågor och svar
ABA Bank s växelkurser kan skilja sig avsevärt från dedikerade penningöverföringstjänster. Traditionella banker lägger ofta till ett påslag till sina priser, vilket innebär att din mottagare kan få mindre. Använd vår jämförelsetabell för att se hur ABA Bank står sig mot Xe och andra leverantörer i realtid.
Att jämföra ABA Bank med andra internationella penningöverföringstjänster hjälper dig att fatta smartare ekonomiska beslut. Små skillnader i priser och avgifter kan leda till betydande besparingar - särskilt vid större överföringar. Vårt jämförelseverktyg gör det enkelt att hitta det bästa värdet för ditt specifika valutapar.
Växelkursen ABA Bank avser den kurs de erbjuder för att konvertera en valuta till en annan under en internationell penningöverföring. Denna ränta kan inkludera en marginal över mittmarknadsräntan, vilket kan minska det slutliga beloppet som din mottagare får. Jämför ABA Bank s kurs med Xes realtidspriser för att se skillnaden.
Många banker och penningöverföringsleverantörer — inklusive ABA Bank— kan ta ut en överföringsavgift. Detta kan vara en fast avgift eller variera beroende på belopp, destination, eller överföringsmetod. Vårt jämförelseverktyg bryter tydligt ner avgifter och växelkurser så att du enkelt kan se den totala kostnaden.
Överföringstider med ABA Bank beror på destination, valuta och betalningsmetod. Många överföringar tar 1—5 arbetsdagar, även om förseningar kan uppstå på grund av bankbehandlingstider eller ytterligare checkar. Däremot slutför Xe de flesta överföringar inom några minuter.
ABA Bank kan införa dagliga gränser eller kräva personliga besök för stora överföringar. Xe stöder högre överföringsgränser online, vilket ger dig mer flexibilitet när du flyttar stora belopp - utan att behöva dela upp betalningar eller gå till en filial.