Calculadora de hipoteca
Calcule as suas prestações mensais do financiamento imobiliário e planeje a compra do seu imóvel na Austrália com a calculadora de taxas de hipoteca da Xe. Insira o valor do imóvel, o valor da entrada, o prazo do financiamento e a taxa de juros para calcular suas parcelas mensais.
Use a calculadora de taxas de hipoteca da Xe.
Escolha o seu país
Selecione o país onde você está comprando o imóvel para obter cálculos de financiamento imobiliário com base nas taxas locais.
Insira o valor do imóvel
Adicione o valor do seu imóvel para nos ajudar a calcular o valor do seu empréstimo e estimar suas parcelas mensais.
Adicionar valor de depósito
Insira o valor que pretende dar como entrada. Isso determina o valor do seu empréstimo e as parcelas mensais.
Selecione um prazo de empréstimo
Escolha o prazo do seu empréstimo para determinar seus pagamentos mensais e o total de juros pagos ao longo do tempo.
Taxa de juros de entrada
Insira a taxa de juros estimada que você espera receber. Isso afeta o montante total de juros pagos ao longo do tempo.
Escolha a moeda para enviar
Selecione a moeda na qual deseja pagar para ver o valor das suas prestações mensais do empréstimo imobiliário convertido em tempo real.
Despesas incluídas nos custos mensais do financiamento imobiliário
Valor do imóvel: Este é o valor total que você pagará por uma casa. O valor do imóvel impacta diretamente o valor do seu empréstimo imobiliário, as prestações mensais e os custos totais. Ao escolher uma casa, leve em consideração outras despesas, como imposto de selo, taxas municipais e seguro, para se manter dentro do seu orçamento.
Entrada: Ao comprar uma casa, você precisará pagar uma porcentagem do valor total do imóvel antecipadamente, também conhecida como entrada. Um depósito maior reduz o valor do empréstimo e diminui as prestações mensais, enquanto um depósito menor aumenta esses custos.
Taxa de juros: A taxa de juros é a porcentagem do valor do empréstimo que o credor cobrará por você emprestar dinheiro, afetando seus pagamentos mensais. Uma taxa de juros mais baixa reduz o custo total do seu empréstimo, enquanto uma taxa mais alta o aumenta.
Prazo do empréstimo: O prazo do empréstimo é o tempo que levará para quitar seu empréstimo imobiliário. Você pode escolher prazos de empréstimo entre 10 e 30 anos, embora alguns credores possam oferecer prazos de até 40 anos. Um prazo mais curto resultará em prestações mensais mais elevadas, mas com menos juros pagos no total. No entanto, um prazo mais longo reduz as prestações do empréstimo imobiliário e aumenta o custo total dos juros.
LMI: O seguro de crédito imobiliário é geralmente exigido se o seu depósito for inferior a 20% na compra de uma casa. Isso protege o credor caso você não consiga pagar o empréstimo. O seguro de financiamento de empréstimos (LMI) geralmente é adicionado aos seus pagamentos mensais, mas também pode ser pago à vista.
Seguro predial: Os credores podem exigir que você tenha um seguro predial para cobrir a estrutura do imóvel contra danos causados por incêndio, inundações, tempestades ou outros desastres. Normalmente, esse requisito é uma condição do empréstimo, mas você pode escolher diferentes níveis de cobertura e custos com base no seu imóvel.
Fórmula de pagamento de hipoteca
Esta fórmula ajuda você a calcular suas prestações mensais da hipoteca com base apenas no valor do empréstimo e nos juros. Não inclui custos adicionais como imposto de selo, taxas municipais ou quaisquer outras taxas que possam aumentar o valor total das suas prestações mensais.
Calcule manualmente as suas prestações mensais da hipoteca com esta fórmula:
Segue o detalhamento:
M = Prestações mensais:
É isso que você está calculando. Para começar, reúna os detalhes do seu empréstimo. Esses fatores determinarão o valor que você pagará a cada mês.
P = Montante principal:
Este é o saldo devedor do empréstimo, ou seja, o valor total que você ainda deve do seu financiamento imobiliário. O saldo do seu empréstimo impacta diretamente seus pagamentos mensais, custos de juros e patrimônio imobiliário. Você aumentará seu senso de propriedade à medida que o saldo diminuir.
r = Taxa de juros mensal:
A taxa de juros do financiamento imobiliário é uma taxa anual que será paga mensalmente ao longo do ano. Para encontrar a taxa de juros mensal, divida a porcentagem anual pelo número de meses em um ano. Por exemplo, se sua taxa de juros anual for de 5%, isso seria 0,05/12 = 0,004167.
n = Número de reembolsos:
Este é o número total de pagamentos que você fará durante a vigência do seu empréstimo. Para encontrar o valor total, multiplique o prazo do seu empréstimo em anos por 12. Por exemplo, se o prazo do seu empréstimo for de 30 anos, isso seria 30 x 12 = 360. Isso significa que você fará um total de 360 pagamentos ao longo do prazo do seu empréstimo.
Tipos comuns de empréstimos imobiliários
Os empréstimos imobiliários são definidos pela sua estrutura de taxas de juros, como taxas fixas ou variáveis, ou pelo seu método de pagamento, como taxa variável (principal e juros) ou somente juros. Os tipos mais comuns de empréstimos imobiliários incluem empréstimos com taxa fixa, variável e com taxa mista.
Tipos de reembolso de empréstimo imobiliário
Os tipos de pagamento de empréstimos imobiliários referem-se aos diferentes métodos de quitação do empréstimo.
Pagamento variável (principal e juros): Um empréstimo variável é um empréstimo imobiliário em que as suas prestações mensais cobrem tanto o principal como os juros. Essa taxa de juros é variável, o que significa que ela mudará ao longo do tempo, podendo causar flutuações nos pagamentos mensais. Este empréstimo imobiliário destina-se a compradores que desejam que o empréstimo seja totalmente pago até o final do prazo.
Pagamento somente de juros: Os empréstimos imobiliários com pagamento somente de juros exigem que você pague apenas os juros a cada mês, enquanto o valor do empréstimo permanece inalterado. O período de carência (apenas juros) dura de 1 a 5 anos, e o empréstimo voltará a ser um empréstimo com amortização de principal e juros, a menos que você solicite outro período de carência.
Tipos de juros de empréstimo imobiliário
É assim que a taxa de juros será aplicada ao empréstimo, influenciando se a taxa permanecerá a mesma ou flutuará durante o prazo.
Empréstimo com taxa fixa: Em um empréstimo com taxa fixa, os juros permanecerão os mesmos por um período determinado, geralmente de 1 a 5 anos. Por isso, as prestações mensais permanecem constantes e previsíveis. Ao término do período estipulado, você deverá optar pelo refinanciamento para garantir uma nova taxa fixa. Caso contrário, o empréstimo voltará a ser regido pela taxa variável.
Empréstimo com taxa variável: Um empréstimo com taxa variável é um empréstimo imobiliário em que a taxa de juros muda ao longo do tempo, normalmente em resposta à taxa básica de juros do Banco Central da Austrália (RBA). Isso significa que suas parcelas mensais podem aumentar ou diminuir dependendo das alterações nas taxas.
Empréstimo com taxa mista: Um empréstimo com taxa mista é uma combinação de empréstimos com taxa fixa e taxa variável. Uma parte do empréstimo tem taxa de juros fixa, enquanto a outra parte tem taxa variável. Este tipo de empréstimo oferece um equilíbrio entre a flexibilidade de uma taxa variável e a certeza de uma taxa fixa.
Custos iniciais comuns na compra de um imóvel
Taxas municipais: As taxas municipais são um imposto do governo local baseado no valor do seu imóvel. Isso ajuda a financiar a coleta de lixo, a manutenção de estradas, parques, bibliotecas e outros serviços comunitários. Você pode pagar esse imposto anualmente ou dividi-lo em pagamentos trimestrais ou mensais.
Taxa de avaliação do imóvel: Antes de comprar um imóvel, você pode querer contratar um inspetor predial para avaliar o estado e o valor da casa. Embora seja opcional, é recomendável para ajudar a evitar custos inesperados com reparos e garantir que o valor do imóvel esteja correto. As taxas podem variar dependendo do tipo de pesquisa realizada.
Honorários advocatícios e de transmissão de propriedade: Os honorários advocatícios referem-se aos custos pagos a um advogado especializado em transmissão de propriedade para lidar com o aspecto legal da compra de um imóvel. Essas taxas normalmente cobrem pesquisas de propriedade, revisão de contratos, transferência de títulos e gerenciamento da transferência de fundos.
Imposto de selo sobre a transmissão de propriedade: O imposto de selo sobre a transmissão de propriedade é um pagamento único efetuado após a conclusão da compra do imóvel. O valor do imposto que você terá que pagar depende do seu estado ou território, do valor do imóvel e se você é um comprador de primeira viagem, investidor ou proprietário-morador. Os compradores têm 30 dias após a compra do imóvel para efetuar o pagamento.
Taxa de abertura de crédito: Esta é uma taxa única cobrada pela instituição financeira para cobrir os custos de abertura do empréstimo. Normalmente, isso inclui o processamento da solicitação, a preparação da documentação do empréstimo e a realização de avaliações de imóveis.
Diretrizes de acessibilidade a empréstimos imobiliários
Se você não tem certeza de quanto pode pedir emprestado para um empréstimo imobiliário, os credores analisarão sua renda, despesas e dívidas existentes usando ferramentas como a Medida de Despesas Familiares (HEM, na sigla em inglês) e a relação dívida/renda (DTI, na sigla em inglês).
BAINHA
O HEM estima suas despesas de vida típicas com base em fatores como o tamanho da sua família e a sua localização. Isso ajuda os credores a avaliar se suas despesas de vida são compatíveis com sua renda.
DTI
A relação dívida/renda (DTI) compara o total dos seus pagamentos mensais de dívidas, incluindo o seu futuro empréstimo imobiliário, com a sua renda bruta mensal, para mostrar aos credores quanta dívida você pode administrar.
Regra dos 30%
Uma diretriz comum para evitar o estresse do financiamento imobiliário é seguir a regra dos 30%. O texto afirma que as prestações do seu empréstimo imobiliário não podem ultrapassar 30% do seu rendimento bruto.
Próximos passos após calcular as prestações do seu empréstimo imobiliário
Após calcular as prestações do seu financiamento imobiliário, siga estes passos para prosseguir com a compra do seu imóvel.
Passo 1: Compare as opções de financiamento imobiliário, taxas de juros e tarifas de diferentes fontes para encontrar a melhor opção para suas necessidades.
Passo 2: Obtenha a pré-aprovação para um empréstimo. Trata-se de uma aprovação condicional de uma instituição financeira que lhe dá uma estimativa de quanto você pode pedir emprestado.
Passo 3: Comece a procurar uma casa. Assim que encontrar uma casa, faça uma oferta através do agente imobiliário e negocie o melhor negócio com o vendedor.
Passo 4: Assim que sua oferta for aceita, você poderá solicitar formalmente um financiamento imobiliário. O credor analisará suas finanças e providenciará uma avaliação do imóvel para garantir que ele valha o valor do empréstimo hipotecário.
Passo 5: Contrate um advogado especializado em direito imobiliário. Eles cuidarão das verificações legais, pesquisas de propriedade, preparação do contrato e garantirão que não haja problemas legais com o imóvel.
Etapa 6: Troque os contratos e pague o depósito. Após a conclusão das verificações legais, você pagará o depósito e a venda se tornará legalmente vinculativa.
Etapa 7: No dia da conclusão da transação, os fundos restantes são transferidos e o seu advogado imobiliário registra a propriedade em seu nome.
Perguntas frequentes - Calculadora de hipotecas Xe Austrália
A calculadora de hipotecas Xe para a Austrália é uma ferramenta online que ajuda você a estimar as suas prestações mensais de um empréstimo imobiliário ao comprar um imóvel na Austrália. Ao inserir o valor do imóvel, o valor da entrada, o prazo do empréstimo e a taxa de juros, você pode determinar rapidamente suas prestações mensais previstas e planejar seu orçamento de forma eficaz.
Suas parcelas mensais dependem de vários fatores importantes:
Valor do imóvel: O custo total da casa que você deseja comprar.
Depósito: O pagamento inicial em dinheiro que reduz o valor total do seu empréstimo.
Prazo do empréstimo: A duração do seu empréstimo imobiliário (por exemplo, 25 ou 30 anos), que afeta tanto as suas prestações como o total de juros pagos.
Taxa de juros: A taxa anual, convertida em um valor mensal, que influencia o valor da sua prestação.
Custos adicionais (opcional): Você pode incluir despesas como imposto de selo, taxas municipais e seguro residencial para ter uma visão completa de suas obrigações de pagamento.
Um depósito inicial maior reduz o valor do seu empréstimo, o que diminui tanto as suas prestações mensais quanto o total de juros ao longo da duração do empréstimo. Por outro lado, um depósito menor pode resultar em prestações mais elevadas e exigir seguros adicionais, como o Seguro de Crédito Imobiliário (LMI), caso o depósito seja inferior a 20%.
A calculadora pode ajudá-lo a estimar as prestações para vários tipos de empréstimos imobiliários disponíveis na Austrália, incluindo:
Empréstimos imobiliários convencionais: Empréstimos padrão com taxas competitivas, geralmente exigindo um depósito mínimo de 20%.
Empréstimos imobiliários com alta relação empréstimo-valor: Empréstimos para compradores com entrada inferior a 20%, que podem incluir seguro de financiamento imobiliário (LMI) para proteger o credor.
Empréstimos imobiliários com taxa fixa: Empréstimos com taxa de juros fixa por um período determinado, proporcionando prestações mensais previsíveis.
Empréstimos imobiliários com taxa variável: Empréstimos em que a taxa de juros pode mudar ao longo do tempo, afetando potencialmente o valor das suas prestações.
A fórmula padrão aplicada pela calculadora de hipotecas Xe é:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
onde:
M é o pagamento mensal.
P é o valor principal (montante do empréstimo)
r é a taxa de juros mensal (taxa anual dividida por 12).
n é o número total de pagamentos (prazo do empréstimo em anos multiplicado por 12)
Esta fórmula demonstra claramente como as alterações na taxa de juros ou no prazo do empréstimo afetarão seus pagamentos mensais.
Considere estas estratégias para reduzir seus pagamentos:
Aumente seu depósito: Um depósito maior reduz o valor principal e pode ajudar a garantir uma taxa de juros melhor.
Escolha um prazo de empréstimo mais longo: Estender o prazo do empréstimo diminui o valor da sua prestação mensal, embora possa aumentar o total de juros ao longo do tempo.
Opte por um imóvel mais barato: um preço de compra menor resulta em um empréstimo menor, reduzindo seus custos mensais.
Incluir esses custos adicionais lhe dará uma visão realista de suas despesas mensais totais com moradia. O imposto de selo, as taxas municipais e o seguro residencial podem ser incluídos no seu orçamento mensal para ajudar você a entender o custo total de ser proprietário de um imóvel na Austrália.
Uma diretriz comum é a regra 28/36:
Regra dos 28%: Seus custos totais com moradia (incluindo prestações do financiamento imobiliário, impostos e seguro) não devem exceder 28% da sua renda bruta mensal.
Regra dos 36%: O total das suas dívidas deve permanecer abaixo de 36% da sua renda.
Utilizar a calculadora de hipotecas XE juntamente com estas orientações ajuda você a determinar um preço de imóvel realista dentro do seu orçamento.
Após obter uma estimativa do valor da prestação, siga estes passos:
Compare as instituições financeiras: Pesquise e compare opções de financiamento imobiliário, taxas de juros e tarifas para encontrar a melhor oferta.
Obtenha uma pré-aprovação: Envie seus dados financeiros a uma instituição financeira para saber quanto você pode pedir emprestado.
Comece a busca por imóveis: Use seu orçamento para procurar propriedades adequadas na Austrália.
Solicite um empréstimo: Conclua o processo de solicitação de hipoteca e forneça a documentação necessária.
Finalize a compra: Faça o depósito, conclua o processo de fechamento e garanta sua nova casa.