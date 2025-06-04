Despesas incluídas nos custos mensais do financiamento imobiliário

Valor do imóvel: Este é o valor total que você pagará por uma casa. O valor do imóvel impacta diretamente o valor do seu empréstimo imobiliário, as prestações mensais e os custos totais. Ao escolher uma casa, leve em consideração outras despesas, como imposto de selo, taxas municipais e seguro, para se manter dentro do seu orçamento.

Entrada: Ao comprar uma casa, você precisará pagar uma porcentagem do valor total do imóvel antecipadamente, também conhecida como entrada. Um depósito maior reduz o valor do empréstimo e diminui as prestações mensais, enquanto um depósito menor aumenta esses custos.

Taxa de juros: A taxa de juros é a porcentagem do valor do empréstimo que o credor cobrará por você emprestar dinheiro, afetando seus pagamentos mensais. Uma taxa de juros mais baixa reduz o custo total do seu empréstimo, enquanto uma taxa mais alta o aumenta.



Prazo do empréstimo: O prazo do empréstimo é o tempo que levará para quitar seu empréstimo imobiliário. Você pode escolher prazos de empréstimo entre 10 e 30 anos, embora alguns credores possam oferecer prazos de até 40 anos. Um prazo mais curto resultará em prestações mensais mais elevadas, mas com menos juros pagos no total. No entanto, um prazo mais longo reduz as prestações do empréstimo imobiliário e aumenta o custo total dos juros.



LMI: O seguro de crédito imobiliário é geralmente exigido se o seu depósito for inferior a 20% na compra de uma casa. Isso protege o credor caso você não consiga pagar o empréstimo. O seguro de financiamento de empréstimos (LMI) geralmente é adicionado aos seus pagamentos mensais, mas também pode ser pago à vista.



Seguro predial: Os credores podem exigir que você tenha um seguro predial para cobrir a estrutura do imóvel contra danos causados por incêndio, inundações, tempestades ou outros desastres. Normalmente, esse requisito é uma condição do empréstimo, mas você pode escolher diferentes níveis de cobertura e custos com base no seu imóvel.





Fórmula de pagamento de hipoteca

Esta fórmula ajuda você a calcular suas prestações mensais da hipoteca com base apenas no valor do empréstimo e nos juros. Não inclui custos adicionais como imposto de selo, taxas municipais ou quaisquer outras taxas que possam aumentar o valor total das suas prestações mensais.

Calcule manualmente as suas prestações mensais da hipoteca com esta fórmula:





Segue o detalhamento:



M = Prestações mensais:

É isso que você está calculando. Para começar, reúna os detalhes do seu empréstimo. Esses fatores determinarão o valor que você pagará a cada mês.



P = Montante principal:

Este é o saldo devedor do empréstimo, ou seja, o valor total que você ainda deve do seu financiamento imobiliário. O saldo do seu empréstimo impacta diretamente seus pagamentos mensais, custos de juros e patrimônio imobiliário. Você aumentará seu senso de propriedade à medida que o saldo diminuir.



r = Taxa de juros mensal:

A taxa de juros do financiamento imobiliário é uma taxa anual que será paga mensalmente ao longo do ano. Para encontrar a taxa de juros mensal, divida a porcentagem anual pelo número de meses em um ano. Por exemplo, se sua taxa de juros anual for de 5%, isso seria 0,05/12 = 0,004167.



n = Número de reembolsos:

Este é o número total de pagamentos que você fará durante a vigência do seu empréstimo. Para encontrar o valor total, multiplique o prazo do seu empréstimo em anos por 12. Por exemplo, se o prazo do seu empréstimo for de 30 anos, isso seria 30 x 12 = 360. Isso significa que você fará um total de 360 pagamentos ao longo do prazo do seu empréstimo.





Tipos comuns de empréstimos imobiliários

Os empréstimos imobiliários são definidos pela sua estrutura de taxas de juros, como taxas fixas ou variáveis, ou pelo seu método de pagamento, como taxa variável (principal e juros) ou somente juros. Os tipos mais comuns de empréstimos imobiliários incluem empréstimos com taxa fixa, variável e com taxa mista.

Tipos de reembolso de empréstimo imobiliário

Os tipos de pagamento de empréstimos imobiliários referem-se aos diferentes métodos de quitação do empréstimo.

Pagamento variável (principal e juros): Um empréstimo variável é um empréstimo imobiliário em que as suas prestações mensais cobrem tanto o principal como os juros. Essa taxa de juros é variável, o que significa que ela mudará ao longo do tempo, podendo causar flutuações nos pagamentos mensais. Este empréstimo imobiliário destina-se a compradores que desejam que o empréstimo seja totalmente pago até o final do prazo.

Pagamento somente de juros: Os empréstimos imobiliários com pagamento somente de juros exigem que você pague apenas os juros a cada mês, enquanto o valor do empréstimo permanece inalterado. O período de carência (apenas juros) dura de 1 a 5 anos, e o empréstimo voltará a ser um empréstimo com amortização de principal e juros, a menos que você solicite outro período de carência.

Tipos de juros de empréstimo imobiliário

É assim que a taxa de juros será aplicada ao empréstimo, influenciando se a taxa permanecerá a mesma ou flutuará durante o prazo.

Empréstimo com taxa fixa: Em um empréstimo com taxa fixa, os juros permanecerão os mesmos por um período determinado, geralmente de 1 a 5 anos. Por isso, as prestações mensais permanecem constantes e previsíveis. Ao término do período estipulado, você deverá optar pelo refinanciamento para garantir uma nova taxa fixa. Caso contrário, o empréstimo voltará a ser regido pela taxa variável.

Empréstimo com taxa variável: Um empréstimo com taxa variável é um empréstimo imobiliário em que a taxa de juros muda ao longo do tempo, normalmente em resposta à taxa básica de juros do Banco Central da Austrália (RBA). Isso significa que suas parcelas mensais podem aumentar ou diminuir dependendo das alterações nas taxas.

Empréstimo com taxa mista: Um empréstimo com taxa mista é uma combinação de empréstimos com taxa fixa e taxa variável. Uma parte do empréstimo tem taxa de juros fixa, enquanto a outra parte tem taxa variável. Este tipo de empréstimo oferece um equilíbrio entre a flexibilidade de uma taxa variável e a certeza de uma taxa fixa.





Custos iniciais comuns na compra de um imóvel

Taxas municipais: As taxas municipais são um imposto do governo local baseado no valor do seu imóvel. Isso ajuda a financiar a coleta de lixo, a manutenção de estradas, parques, bibliotecas e outros serviços comunitários. Você pode pagar esse imposto anualmente ou dividi-lo em pagamentos trimestrais ou mensais.

Taxa de avaliação do imóvel: Antes de comprar um imóvel, você pode querer contratar um inspetor predial para avaliar o estado e o valor da casa. Embora seja opcional, é recomendável para ajudar a evitar custos inesperados com reparos e garantir que o valor do imóvel esteja correto. As taxas podem variar dependendo do tipo de pesquisa realizada.



Honorários advocatícios e de transmissão de propriedade: Os honorários advocatícios referem-se aos custos pagos a um advogado especializado em transmissão de propriedade para lidar com o aspecto legal da compra de um imóvel. Essas taxas normalmente cobrem pesquisas de propriedade, revisão de contratos, transferência de títulos e gerenciamento da transferência de fundos.



Imposto de selo sobre a transmissão de propriedade: O imposto de selo sobre a transmissão de propriedade é um pagamento único efetuado após a conclusão da compra do imóvel. O valor do imposto que você terá que pagar depende do seu estado ou território, do valor do imóvel e se você é um comprador de primeira viagem, investidor ou proprietário-morador. Os compradores têm 30 dias após a compra do imóvel para efetuar o pagamento.



Taxa de abertura de crédito: Esta é uma taxa única cobrada pela instituição financeira para cobrir os custos de abertura do empréstimo. Normalmente, isso inclui o processamento da solicitação, a preparação da documentação do empréstimo e a realização de avaliações de imóveis.