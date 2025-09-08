Compare a taxa de câmbio de PostFinance CHF com GBP

Fundada em 1906 e com sede em Berna, a PostFinance é o braço financeiro dos Correios Suíços. É uma instituição de varejo com atuação nacional, conhecida por pagamentos, poupança e serviços bancários diários por meio de canais online e móveis, complementados por pontos de atendimento em toda a rede postal. A PostFinance se concentra em contas acessíveis, transferências nacionais e internacionais e produtos simples de investimento e aposentadoria para clientes em toda a Suíça.