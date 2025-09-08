Compare a taxa de câmbio de Nordea Norway NOK com CAD
Está pensando em usar o Nordea Norway para sua transferência de NOK para CAD? Compare as taxas de câmbio e tarifas do Nordea Norway para descobrir suas potenciais economias com o Xe.
|Provedor
|Taxa de Câmbio
|Taxa de Transferência
|Destinatário Recebe
0.135400
|kr0
$135.40Enviar agora
Ainda não temos taxas do Nordea Norway para este par de moedas, mas você ainda pode comparar uma cotação do Nordea Norway com a taxa ao vivo da Xe para ver possíveis economias. Volte em breve, estamos sempre expandindo nossos dados para trazer mais taxas.
Sobre Nordea Bank Abp, Filial i Norge
Com a formação do grupo em 2000 e sede na Noruega em Oslo, o Nordea atende pessoas físicas, PMEs e empresas. Oferece pagamentos, hipotecas, empréstimos comerciais, serviços comerciais, gestão de caixa, mercados e patrimônio, conectando clientes noruegueses à rede nórdica e europeia do banco.
Qual é a velocidade de uma transferência de Nordea Norway NOK para CAD?
Os prazos de entrega para transferências internacionais com Nordea Norway de Noruega para Canadá variam de acordo com o método de pagamento e o tempo de transação. Normalmente, transferências bancárias internacionais levam de 1 a 5 dias úteis. Fatores como feriados bancários e verificações de segurança também podem afetar a entrega. Verifique os horários limite do Nordea Bank Abp, Filial i Norge para evitar atrasos.
Quais são as taxas de transferência de Nordea Norway para ?
Os custos de transferências internacionais de dinheiro do Nordea Norway de NOK para CAD dependem de fatores como o valor da transferência. Normalmente, transferências maiores têm taxas mais baixas e melhores taxas de câmbio. Consulte a tabela de comparação para comparar as taxas do Nordea Norway com as do Xe.
Perguntas frequentes
A taxa de câmbio oferecida pelo Nordea Norway para converter Coroa norueguesa (NOK) para Dólar canadense (CAD) pode incluir uma margem acima da taxa média real de mercado. Isso significa que você pode receber menos Dólar canadense do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa do Nordea Norway se compara à do Xe e de outros provedores.
O Nordea Norway pode cobrar uma taxa de transferência fixa, uma taxa percentual ou ambas, dependendo do seu método de transferência e do destino. Essas taxas — juntamente com a taxa de câmbio — afetam o valor recebido pelo destinatário. Nossa ferramenta detalha os valores para que você possa comparar o custo total com outras opções, como o Xe.
Transferências de Coroa norueguesa para Dólar canadense com Nordea Norway geralmente levam de 1 a 5 dias úteis. O prazo depende dos horários limite, feriados, do país de destino e do tempo de processamento do banco destinatário. A Xe oferece entrega no mesmo dia para a maioria das transferências.
Nordea Norway pode ter limites diários ou por transferência para transferências internacionais. Você também pode precisar ir a uma agência para valores maiores. O Xe suporta limites maiores para envios online, oferecendo flexibilidade e conveniência ao transferir valores maiores internacionalmente.
Muitos provedores, incluindo o Nordea Norway, podem atualizar suas taxas de câmbio com base nas condições de mercado. No entanto, as taxas podem ser definidas uma vez por dia ou ajustadas com menos frequência do que as de serviços de câmbio dedicados. O Xe atualiza as taxas em tempo real, dando a você maior controle sobre quando enviar.