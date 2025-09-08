Compare a taxa de câmbio de Maybank Singapore SGD com JPY

As operações do Maybank em Singapura remontam à década de 1960 e hoje operam como uma subsidiária local do grupo malaio em Singapura. A partir de seu centro na cidade-estado, oferece serviços bancários de varejo, PMEs e empresas, gestão comercial e de caixa, cartões, hipotecas, serviços patrimoniais e de investimento, além de ofertas de financiamento islâmico. Canais digitais robustos e vínculos regionais conectam clientes à ASEAN e aos mercados globais.