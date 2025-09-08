Compare a taxa de câmbio de LGT Bank CHF com USD

A taxa de câmbio oferecida pelo LGT Bank para converter Franco suíço (CHF) para Dólar dos EUA (USD) pode incluir uma margem acima da taxa média real de mercado. Isso significa que você pode receber menos Dólar dos EUA do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa do LGT Bank se compara à do Xe e de outros provedores.