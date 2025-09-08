Compare a taxa de câmbio de Laurentian Bank CAD com USD

A taxa de câmbio oferecida pelo Laurentian Bank para converter Dólar canadense (CAD) para Dólar dos EUA (USD) pode incluir uma margem acima da taxa média real de mercado. Isso significa que você pode receber menos Dólar dos EUA do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa do Laurentian Bank se compara à do Xe e de outros provedores.