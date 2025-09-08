Compare a taxa de câmbio de Komercni banka CZK com CAD

Komerční banka (KB) Fundado em 1990 e com sede em Praga, o Komerční banka é um banco tcheco líder e parte de um grupo bancário internacional. Oferece serviços bancários universais — contas correntes, cartões, hipotecas, empréstimos para consumidores e PMEs, finanças corporativas, mercados e custódia — por meio de agências, caixas eletrônicos e canais digitais avançados. O foco em inovação e qualidade de serviço consolida o papel do KB com pessoas físicas e jurídicas em todo o país.