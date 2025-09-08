Compare a taxa de câmbio de Jyske Bank DKK com USD

Fundado em 1967 e com sede em Silkeborg, o Jyske Bank é o terceiro maior banco da Dinamarca em presença de mercado. Oferece serviços bancários de varejo, private banking e corporativos, financiamento imobiliário e imobiliário, empréstimos para PMEs, pagamentos e serviços de investimento. Um modelo descentralizado e focado no cliente e agências em todo o país são complementados por ferramentas digitais robustas. O Jyske é conhecido por sua cultura de crédito prudente e seus laços estreitos com os setores imobiliário e de médio porte da Dinamarca.