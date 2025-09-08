Compare a taxa de câmbio de Julius Baer CHF com CNY
Está pensando em usar o Julius Baer para sua transferência de CHF para CNY? Compare as taxas de câmbio e tarifas do Julius Baer para descobrir suas potenciais economias com o Xe.
Ainda não temos taxas do Julius Baer para este par de moedas, mas você ainda pode comparar uma cotação do Julius Baer com a taxa ao vivo da Xe para ver possíveis economias. Volte em breve, estamos sempre expandindo nossos dados para trazer mais taxas.
Sobre BANK JULIUS BAER AND CO.., ZURICH
Banco Julius Baer & Co. Ltd., Zurique (Julius Baer) Fundado em 1890 e com sede em Zurique, o Julius Baer é um banco privado suíço líder, focado em gestão de patrimônio. Oferece gestão de portfólio discricionária e consultiva, soluções de investimento, empréstimos garantidos por ativos e serviços de family office. Com sede na Suíça e centros de reservas internacionais, atende clientes de alto e ultra-alto patrimônio líquido, priorizando investimentos de arquitetura aberta, discrição e relacionamentos de longo prazo.
Qual é a velocidade de uma transferência de Julius Baer CHF para CNY?
Os prazos de entrega para transferências internacionais com Julius Baer de Suíça para China variam de acordo com o método de pagamento e o tempo de transação. Normalmente, transferências bancárias internacionais levam de 1 a 5 dias úteis. Fatores como feriados bancários e verificações de segurança também podem afetar a entrega. Verifique os horários limite do BANK JULIUS BAER AND CO.., ZURICH para evitar atrasos.
Quais são as taxas de transferência de Julius Baer para ?
Os custos de transferências internacionais de dinheiro do Julius Baer de CHF para CNY dependem de fatores como o valor da transferência. Normalmente, transferências maiores têm taxas mais baixas e melhores taxas de câmbio. Consulte a tabela de comparação para comparar as taxas do Julius Baer com as do Xe.
Perguntas frequentes
A taxa de câmbio oferecida pelo Julius Baer para converter Franco suíço (CHF) para Yuan Renminbi chinês (CNY) pode incluir uma margem acima da taxa média real de mercado. Isso significa que você pode receber menos Yuan Renminbi chinês do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa do Julius Baer se compara à do Xe e de outros provedores.
O Julius Baer pode cobrar uma taxa de transferência fixa, uma taxa percentual ou ambas, dependendo do seu método de transferência e do destino. Essas taxas — juntamente com a taxa de câmbio — afetam o valor recebido pelo destinatário. Nossa ferramenta detalha os valores para que você possa comparar o custo total com outras opções, como o Xe.
Transferências de Franco suíço para Yuan Renminbi chinês com Julius Baer geralmente levam de 1 a 5 dias úteis. O prazo depende dos horários limite, feriados, do país de destino e do tempo de processamento do banco destinatário. A Xe oferece entrega no mesmo dia para a maioria das transferências.
Julius Baer pode ter limites diários ou por transferência para transferências internacionais. Você também pode precisar ir a uma agência para valores maiores. O Xe suporta limites maiores para envios online, oferecendo flexibilidade e conveniência ao transferir valores maiores internacionalmente.
Muitos provedores, incluindo o Julius Baer, podem atualizar suas taxas de câmbio com base nas condições de mercado. No entanto, as taxas podem ser definidas uma vez por dia ou ajustadas com menos frequência do que as de serviços de câmbio dedicados. O Xe atualiza as taxas em tempo real, dando a você maior controle sobre quando enviar.