Compare a taxa de câmbio de ING Romania RON com USD

A taxa de câmbio oferecida pelo ING Romania para converter Leu romeno (RON) para Dólar dos EUA (USD) pode incluir uma margem acima da taxa média real de mercado. Isso significa que você pode receber menos Dólar dos EUA do que o esperado. Use nossa tabela de comparação para ver como a taxa do ING Romania se compara à do Xe e de outros provedores.