Xe Security

A proteção dos seus dados é essencial para manter as suas informações pessoais seguras. Eis alguns passos simples que pode seguir: Utilizar palavras-passe fortes. Crie palavras-passe únicas e fortes para as suas contas e evite utilizar a mesma palavra-passe para vários serviços. Ative a autenticação multi-fator (MFA): Sempre que possível, active a MFA, que adiciona uma camada extra de segurança às suas contas. Seja cauteloso com os e-mails. Evite clicar em ligações suspeitas ou descarregar anexos de remetentes desconhecidos.Tenha cuidado com as informações pessoais. Tenha cuidado ao partilhar dados sensíveis online e forneça-os apenas a fontes de confiança. Ao seguir estas sugestões, pode reduzir significativamente o risco de violações de dados e proteger a sua privacidade online.