Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
With over 30 years of experience, Xe provides simple, fast and secure international money transfers. Find out what our customers love most about using Xe to send money abroad!
Frequently asked questions about security
Os Dados Pessoais que recolhemos de si podem incluir nome, e-mail, número de telefone, endereço residencial e/ou comercial e outros dados de contato (“Dados de contato”), título, data de nascimento, sexo, imagens, vídeos ou assinatura. O nosso aviso de Privacidade explica como e por que podemos processar seus dados pessoais
O acesso aos Dados Pessoais é restringido com base na necessidade de saber usando o princípio do menor privilégio. Isto garante que apenas o pessoal da Xe que necessita de acesso para desempenhar as suas funções o pode fazer. Um exemplo disto é a Equipa de Apoio ao Cliente.
A Xe opera um modelo híbrido para o nosso site e aplicativos móveis. Os nossos servidores de produção estão alojados no AWS e em centros de dados da UE.
Utilizamos tecnologias de encriptação avançadas que proporcionam o mais elevado nível de segurança para as suas informações sensíveis. Os nossos sistemas utilizam a encriptação AES-256 padrão da indústria para os dados em repouso, enquanto os dados em trânsito são encriptados em TLS 1.2 e TLS1.3.
Os nossos processadores de pagamento são fornecedores de serviços de nível 1. A Xe nunca processa dados de cartões de pagamento.
A proteção dos seus dados é essencial para manter as suas informações pessoais seguras. Eis alguns passos simples que pode seguir: Utilizar palavras-passe fortes. Crie palavras-passe únicas e fortes para as suas contas e evite utilizar a mesma palavra-passe para vários serviços. Ative a autenticação multi-fator (MFA): Sempre que possível, active a MFA, que adiciona uma camada extra de segurança às suas contas. Seja cauteloso com os e-mails. Evite clicar em ligações suspeitas ou descarregar anexos de remetentes desconhecidos.Tenha cuidado com as informações pessoais. Tenha cuidado ao partilhar dados sensíveis online e forneça-os apenas a fontes de confiança. Ao seguir estas sugestões, pode reduzir significativamente o risco de violações de dados e proteger a sua privacidade online.
Por favor, contacte-nos imediatamente se pensa que pode ter sido vítima de uma burla. Guarde as provas: Guarde todos os documentos ou mensagens de correio eletrónico relevantes como prova para apoiar a sua denúncia. Ao denunciar prontamente uma fraude, pode ajudar a proteger-se a si e aos outros de potenciais danos e ajudar a levar os culpados à justiça.
A sua confiança é a nossa principal prioridade e estamos empenhados em salvaguardar as suas informações pessoais e financeiras. Para mais informações sobre as nossas práticas de segurança ou se tiver alguma dúvida, contacte a nossa equipa de segurança através do endereço security@xe.com