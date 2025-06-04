SWIFT/BIC-codes in Servië
Zoek de juiste SWIFT/BIC-code voor uw bank. Zoek op banknaam en stad, of kies uit populaire banken in Servië.
Vind een SWIFT-code
Kies uit deze populaire banken om te beginnen:
Moet je de SWIFT-code van je bank in Serviëvinden?
Heb je een SWIFT/BIC-code nodig om een internationale overboeking te verzenden of te ontvangen in Servië? Gebruik onze directory om de juiste SWIFT-code voor uw bank en specifieke filiaal te vinden. Of je nu geld naar de Servië overmaakt of geld naar het buitenland stuurt, de juiste SWIFT-code is essentieel voor betrouwbare overboekingen.
Waarom kiezen Xe om geld naar Servië
Betere tarieven
Vergelijk ons met je bank en ontdek de spaargeld. Onze tarieven presteren vaak beter dan die van grote banken en maximaliseren de waarde van uw overboeking.
Lagere kosten
We laten je alle kosten vooraf zien voordat je je overboeking bevestigt, zodat je precies weet waarvoor je betaalt. Onze lagere kosten betekenen meer besparingen voor u.
Snellere overstappen
De meeste overstappen worden dezelfde dag afgerond. We begrijpen dat timing belangrijk is als het om je geld gaat.
Veelgestelde vragen
Een SWIFT-code—ook bekend als een BIC (Bank Identifier Code)—is een internationale standaard voor het identificeren van banken en financiële instellingen. Je hebt de juiste SWIFT-code nodig in Servië om internationale overboekingen nauwkeurig en veilig te kunnen verzenden of ontvangen.
U kunt de juiste SWIFT-code voor uw bank in Servië vinden door deze pagina te zoeken met uw banknaam, stad of filiaal. Je kunt ook je bankafschrift controleren of contact opnemen met je lokale filiaal.
Sommige banken in Servië gebruiken één SWIFT-code voor alle filialen, terwijl anderen filiaalspecifieke codes hebben. Het is het beste om dit bij je bank te bevestigen om vertragingen of fouten bij je internationale overboeking te voorkomen.
Het gebruik van de verkeerde SWIFT-code voor een bank in Servië kan ertoe leiden dat je betaling vertraagd, wordt afgewezen of naar de verkeerde rekening wordt gestuurd. Controleer altijd de code dubbel bij je bank voordat je geld overmaakt.
Nee, een SWIFT-code identificeert de bank, terwijl een IBAN (International Bank Account Number) de individuele rekening identificeert. Niet alle banken in Servië gebruiken IBANs, maar beide kunnen vereist zijn voor bepaalde overboekingen, vooral in Europa of het Midden-Oosten.
U kunt SWIFT-codes in Servië valideren door:
Controleren bij je bank
Online zoeken in SWIFT-gidsen (zoals deze)
Op zoek naar de code op je rekeningafschrift
Disclaimer
De SWIFT-codes, banknamen, adressen en andere gerelateerde informatie die op deze pagina worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Hoewel wij streven naar nauwkeurigheid, garandeert Xe niet dat de informatie volledig, actueel of foutloos is. De details kunnen zonder kennisgeving wijzigen en kunnen niet de meest recente gegevens van de betreffende financiële instellingen weerspiegelen.
Xe doet geen uitspraken over de juridische status, de regelgevende status of de operationele integriteit van een genoteerde bank, financiële instelling of tussenpersoon. Wij onderschrijven of verifiëren de legitimiteit van geen enkele betrokken entiteit, noch nemen wij enige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de verstrekte informatie.
Alle financiële transacties of beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen, worden op eigen risico gedaan. Xe is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade als gevolg van het vertrouwen op de gegevens, noch voor enige transacties met derden waarvan de informatie op deze site wordt weergegeven.
Wij raden aan om alle gegevens onafhankelijk te verifiëren bij de betreffende financiële instelling voordat u een transactie start.
Deze disclaimer is uitsluitend in het Engels verstrekt en is niet vertaald. Hoewel de rest van deze pagina in de door u gekozen taal kan verschijnen, blijft de juridische disclaimer in het Engels om de juistheid en intentie te waarborgen.