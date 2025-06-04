SWIFT-code van Banco Promerica, S.A in El Salvador

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Promerica, S.A in El Salvador is BPRASVSSXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in El Salvador en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Promerica, S.A in El Salvador en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BPRASVSSXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.