SWIFT-code van Banco Hipotecario de El Salvador S.A in El Salvador

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Hipotecario de El Salvador S.A in El Salvador is BHSASVSSXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in El Salvador en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Hipotecario de El Salvador S.A in El Salvador en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BHSASVSSXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.