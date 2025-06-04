SWIFT-code van Societe Arabe Internationale de Banque in Egypt

De belangrijkste SWIFT-code voor Societe Arabe Internationale de Banque in Egypt is SBNKEGCXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Egypt en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Societe Arabe Internationale de Banque in Egypt en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van SBNKEGCXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.