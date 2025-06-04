SWIFT-code van Qatar National Bank ALAHLI (QNB ALAHLI) in Egypt

De belangrijkste SWIFT-code voor Qatar National Bank ALAHLI (QNB ALAHLI) in Egypt is QNBAEGCXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Egypt en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Qatar National Bank ALAHLI (QNB ALAHLI) in Egypt en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van QNBAEGCXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.