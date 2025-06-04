SWIFT-code van Credit Agricole Egypt in Egypt

De belangrijkste SWIFT-code voor Credit Agricole Egypt in Egypt is AGRIEGCXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Egypt en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Credit Agricole Egypt in Egypt en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van AGRIEGCXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.