SWIFT-code van Commercial International Bank (Egypt) in Egypt

De belangrijkste SWIFT-code voor Commercial International Bank (Egypt) in Egypt is CIBEEGCXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Egypt en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Commercial International Bank (Egypt) in Egypt en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CIBEEGCXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.