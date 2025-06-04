SWIFT-code van Arab African International Bank in Egypt

De belangrijkste SWIFT-code voor Arab African International Bank in Egypt is ARAIEGCXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Egypt en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Arab African International Bank in Egypt en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ARAIEGCXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.