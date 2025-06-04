SWIFT-code van Banco Central del Ecuador in Ecuador

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Central del Ecuador in Ecuador is BCENECEQXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Ecuador en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Central del Ecuador in Ecuador en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BCENECEQXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.