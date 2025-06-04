SWIFT-code van Banco Solidario in Ecuador

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Solidario in Ecuador is BNSLECEQXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Ecuador en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Solidario in Ecuador en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BNSLECEQXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.