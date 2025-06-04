SWIFT-code van Banco Pichincha C.A in Ecuador

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Pichincha C.A in Ecuador is PICHECEQXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Ecuador en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Pichincha C.A in Ecuador en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van PICHECEQXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.