SWIFT-code van Banco Vimenca in the Dominican Republic

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Vimenca in the Dominican Republic is VIMEDOSDXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in the Dominican Republic en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Vimenca in the Dominican Republic en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van VIMEDOSDXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.