SWIFT-code van Republic Bank (EC) in Dominica

De belangrijkste SWIFT-code voor Republic Bank (EC) in Dominica is RBNKDMDMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Dominica en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Republic Bank (EC) in Dominica en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van RBNKDMDMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.