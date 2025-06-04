SWIFT-code van Exim Bank (Djibouti) S.A in Djibouti

De belangrijkste SWIFT-code voor Exim Bank (Djibouti) S.A in Djibouti is EXTNDJJDXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Djibouti en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Exim Bank (Djibouti) S.A in Djibouti en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van EXTNDJJDXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.