SWIFT-code van Sydbank A/S in Denmark

De belangrijkste SWIFT-code voor Sydbank A/S in Denmark is SYBKDK22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Denmark en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Sydbank A/S in Denmark en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van SYBKDK22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.