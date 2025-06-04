SWIFT-code van Nykredit Bank A/S in Denmark

De belangrijkste SWIFT-code voor Nykredit Bank A/S in Denmark is NYKBDKKKXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Denmark en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Nykredit Bank A/S in Denmark en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van NYKBDKKKXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.