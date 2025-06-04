SWIFT-code van Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland in Denmark

De belangrijkste SWIFT-code voor Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland in Denmark is NDEADKKKXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Denmark en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland in Denmark en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van NDEADKKKXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.