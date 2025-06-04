SWIFT-code van UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s in Czechia

De belangrijkste SWIFT-code voor UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s in Czechia is BACXCZPPXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Czechia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s in Czechia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BACXCZPPXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.