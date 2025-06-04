SWIFT-code van Raiffeisenbank a.s in Czechia

De belangrijkste SWIFT-code voor Raiffeisenbank a.s in Czechia is RZBCCZPPXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Czechia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Raiffeisenbank a.s in Czechia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van RZBCCZPPXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.