SWIFT-code van Eurobank Cyprus in Cyprus

De belangrijkste SWIFT-code voor Eurobank Cyprus in Cyprus is ERBKCY2NXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Cyprus en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Eurobank Cyprus in Cyprus en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ERBKCY2NXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.