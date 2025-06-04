SWIFT-code van RBC Royal Bank N.V in Curaçao

De belangrijkste SWIFT-code voor RBC Royal Bank N.V in Curaçao is RBTTCWCUXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Curaçao en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij RBC Royal Bank N.V in Curaçao en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van RBTTCWCUXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.