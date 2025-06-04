SWIFT-code van Banco Provincial Overseas N.V in Curaçao

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Provincial Overseas N.V in Curaçao is BPOCCWCUXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Curaçao en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Provincial Overseas N.V in Curaçao en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BPOCCWCUXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.