SWIFT-code van Zagrebacka banka d.d in Croatia

De belangrijkste SWIFT-code voor Zagrebacka banka d.d in Croatia is ZABAHR2XXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Croatia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Zagrebacka banka d.d in Croatia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ZABAHR2XXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.