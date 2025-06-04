SWIFT-code van Privredna banka Zagreb d.d in Croatia

De belangrijkste SWIFT-code voor Privredna banka Zagreb d.d in Croatia is PBZGHR2XXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Croatia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Privredna banka Zagreb d.d in Croatia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van PBZGHR2XXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.