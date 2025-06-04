SWIFT-code van OTP banka d.d in Croatia

De belangrijkste SWIFT-code voor OTP banka d.d in Croatia is OTPVHR2XXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Croatia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij OTP banka d.d in Croatia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van OTPVHR2XXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.