SWIFT-code van Erste & Steiermarkische Bank d.d in Croatia

De belangrijkste SWIFT-code voor Erste & Steiermarkische Bank d.d in Croatia is ESBCHR22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Croatia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Erste & Steiermarkische Bank d.d in Croatia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ESBCHR22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.