SWIFT-code van Hrvatska narodna banka in Croatia

De belangrijkste SWIFT-code voor Hrvatska narodna banka in Croatia is NBHRHR2XXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Croatia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Hrvatska narodna banka in Croatia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van NBHRHR2XXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.