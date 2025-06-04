SWIFT-code van Addiko Bank d.d in Croatia

De belangrijkste SWIFT-code voor Addiko Bank d.d in Croatia is HAABHR22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Croatia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Addiko Bank d.d in Croatia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van HAABHR22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.