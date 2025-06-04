SWIFT-code van United Bank for Africa Cote d'Ivoire in Côte d'Ivoire

De belangrijkste SWIFT-code voor United Bank for Africa Cote d'Ivoire in Côte d'Ivoire is UNAFCIABXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Côte d'Ivoire en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij United Bank for Africa Cote d'Ivoire in Côte d'Ivoire en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van UNAFCIABXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.