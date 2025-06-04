SWIFT-code van Standard Chartered Bank Cote dIvoire in Côte d'Ivoire

De belangrijkste SWIFT-code voor Standard Chartered Bank Cote dIvoire in Côte d'Ivoire is SCBLCIABXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Côte d'Ivoire en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Standard Chartered Bank Cote dIvoire in Côte d'Ivoire en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van SCBLCIABXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.